Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin: '21 bina boşaltıldı'

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında istinat duvarı yıkılan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Bir binanın çökmesinin ardından çevrede bulunan bir binada çökme tehlikesi yaşanırken ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Binanın yıkılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Saat 13.45 sularında istinat duvarı çökmesi sonrasında bir binamız çökmüş bulunuyor. Gerekli emniyet tedbirlerimizi aldık. Öncelikle 2 binamızı boşalttık. Sonrasında takibimizde 21 binamızı tedbiren boşalttık” dedi.

Yıkılma tehlikesi bulunan bir binanın da kontrollü şekilde yıkılacağın kaydeden Öztekin, “Tüm komşularımızla birebir görüşüyoruz. Olayın akabinde Cumhurbaşkanımız aradı, şuanda devletin tüm kurumları burada. Hep birlikte takibini yapmaktayız. Buradaki binalar 25-30 yıllık binalar. Sevincimiz can kaybı ve yaralımızın olmaması. Maddi hasarı devletimiz hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla el birliği yaparak çözecektir. 21 binayı tedbiren boşalttık 200 daire civarında. Yıkılan bina 4 katlıydı” dedi.

Yunus Emre Şeker

