Kağıthane Kaymakamı Şahin: 'Benim aracım da olsa yanlış yere park etmişsem, düzeltme zorunluluğum var'

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla huzur toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ağaoğlu, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, din görevlileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve ilçe sakinleri katıldı. Toplantıda ilçenin güvenlikle ilgili ayrıntılı bilgiler verildikten sonra katılımcıların sorularına cevap verilirken özellikle uyuşturucu ile mücadele meselesine dair çok geniş fikir alış verişinde bulunuldu.

“Kaymakamlık, emniyet ve belediye yetkililerini yanımızda hissediyoruz”

Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, gerçekleştirilen toplantı bitiminde geniş bir değerlendirmede bulundu. Söz alan davetliler, Kaymakam Tahir Şahin'e teşekkür ederken her zaman kaymakamlığın, emniyet ve Kağıthane Belediyesi'ni yanlarında hissettiklerini, her platforma kendilerine ulaştıklarına değindi. Kağıthane'de bir aile olduklarını vurgulayan katılımcılar, kamu kuruluşlarının gece gündüz çalıştıklarını ve taleplere anında cevap vererek müdahalede bulunduklarını, özverili çalışmalarıyla takdir ettiklerini vurguladı.

“Benim aracım da olsa yanlış yere park etmişsem, düzeltme zorunluluğum var”

Toplantıdaki bir soru soran öğretmen, kırmızı plakalı bir aracın sürekli olarak okulun önüne park ettiğini ve okula giriş-çıkışları etkilediğini söyledi. Bunun üzerine Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, “Benim aracım 34 AA ile başlıyor ama o benim aracım değil” yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu. Şahin, “Ben o plaka sahibine çok rahat ulaşabilirim, eğer orada bir engel varsa konuşabilirim. Biz tüm sorunları konuşarak çözebilecek anlayışta insanlarız. Benim aracımda olsa yanlış yere park etmişsem, düzeltme zorunluluğum var. Kimin olursa olsun, bu durumu oraya park eden araç sahibiyle de istişare ederiz. Okulun giriş ve çıkışına engel oluyorsa, irtibat kurulsun ve ortaya parklanmayın diye tedbir alalım” dedi.

Toplantı sonrasında, emniyet müdürlüğü tarafından katılımcılara kokteyl ikramında bulunuldu.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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