Kağıthane'de 14 binanın yıkımı tamamlandı

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da bir bina çökmüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşanmıştı. Olayın ardından yetkililerin incelemesi sonucunda çökmek üzere olan bir bina da iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Olay nedeniyle semtteki 24 bina boşaltılmış, bir süre sonra vatandaşların kısa bir süreliğine eşyalarını almasına izin verilmişti.

24 binadan 14'ünün yıkımı tamamlandı

Çalışmaların ardından yıkım kararı verilen 24 binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlanmıştı. Geçen haftadan bu yana devam eden iş makineleriyle yapılan yıkım çalışmalarında yıkım kararı verilen binalardan 14'ünün yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmaları düzenli aralıklarla devam ederken, oluşan enkaz ise hafriyat kamyonlarıyla kaldırıldı. Öte yandan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker