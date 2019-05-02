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Kağıthane'de 24 binanın yıkımına başlandı

Kağıthane'de 24 binanın yıkımına başlandı
Kağıthane'de 24 binanın yıkımına başlandı

Kağıthane’de istinat duvarının ve bir binanın çökmesi sonucu semtte hasar gören ve yıkım kararı verilen 24 binanın yıkımına başlandı. Hasarlı binaların iş makineleri tarafından yıkımı havadan görüntülendi.

Kağıthane’de 24 binanın yıkımına başlandı - Tıkla İzle

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde 10 gün önce inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı, ardından da bir bina çökmüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşanmıştı. Olayın ardından yetkililerin incelemesi sonucunda çökmek üzere olan bir bina da iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Olay nedeniyle semtteki 24 bina boşaltılmış, bir süre sonra vatandaşların kısa bir süreliğine eşyalarını almasına izin verilmişti.

İş makineleriyle yıkım havadan görüntülendi

Çalışmaların ardından yıkım kararı verilen 24 binanın iş makineleriyle yıkımına bugün başlandı. Hasarı daha fazla olan binaların yıkımı önce yapılıyor. Aynı anda 2 binanın yıkıldığı yerde çevredeki vatandaşların tozdan etkilenmemesi için hortumla su fışkırtılıyor. Öte yandan yıkım çalışmaları insansız hava aracı ile havadan görüntülendi. Çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

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