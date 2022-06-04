Kağıthane'de 3 katlı atölyedeki çatı yangınında can pazarı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Yokuşunda bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinin çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı kaplarken, mahallede büyük panik yaşandı. Kendini dışarıya atan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangında mahsur kaldı, dumandan korunmak için korkuluklara çıktı

Yangın sırasında çatıda bulunan Engin Köyiçi mahsur kalarak yardım bekledi. İlk olarak aşağıya doğru seslenen Köyiçi, daha sonra alevlerden ve dumandan etkilenmemek için balkon korkuluklarına çıkarak yan binaya geçmeye çalıştı. Başarılı olamayınca da yan binaya yakın bir yerde durarak etkilenmemeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sokak içerisinde araç parklarından kaynaklı olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yangın mahalline ulaşabildi. Hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, ilk olarak çatıda mahsur kalan Engin Köyiçi'yi ve binada kalan yabancı uyruklu Muhammet A.'yı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

“Ben soba bacası zannettim”

Yangını bankaya giderken fark ettiğini söyleyen Yakup Etke, ‘'Önce ben soba bacası zannettim. Bankaya para attıktan sonra buraya geldim, elyaf falan tutuşmuş, tahtalar, mobilya falan hepsi yanmış. Başkaları haber vermiş, itfaiye ekipleri geldikten sonra direkt söndürdüler. 2 kişi dumandan etkilenmiş ben öyle duydum” şeklinde konuştu.

Yangının sünger parçalarından çıktığını ve koltuklara sıçradığını söyleyen Yaşam Sarıcan ise “Koltuklardan sonra yangın alev haline geldi. Erken müdahale sonrası kontrol altına aldık. Öteki arkadaşı ambulansa yerleştirdik, itfaiyeci abiler de yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. 2 tane arkadaş zehirlenmiş, 1 tanesine oksijen falan yetiştirdik. İkisinin de durumları daha iyi olmaya çalışıyor. Burası da söndü, sönecek gibi” ifadelerini kullandı.

Sema Demir - Alper Suat Tutaşı