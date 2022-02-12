Kağıthane'de 3 kişi bir iş hanındaki ofiste ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde bulunan bir hanının bodrumunda yaşandı. Mahmut Abaramak ve Mustafa Adanmış'tan iki gündün haber alamayan yakınları, gençlerin Kağıthane'de bir iş hanının bodrumundaki ofiste yaşayan Haşim Taşkın'ın (46) yanında olduğunu öğrendi. Sabah saatlerinde iş hanına gelen aile yakınları, ofise girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre 3 kişinin mutfak tüpünden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Cesetler yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Çevrede esnaflık yapan bir kişi, "Burada esnafız çay ocağımız var. Sabah 06.00'da kardeşim aradı 3 kişinin öldüğünü söyledi. Bunların biri Haşim 30 yıldır sokakta yatıyor. Diğer ikisi de yaklaşık 10 gündür köyden yeni gelmişler. Perşembe'den beri haber alamadıkları için burada ofiste yatıp kalkıyorlarmış. Sabah gelip baktığında öldüğünü görmüş. Tahminen piknik tüpünü ısınmak için açık bırakmışlar" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf ise "Biz bu mahalleden yaşayan insanlarım. Vefat eden arkadaşlarda 2 sini tanımıyorum. Yaşı büyük olan arkadaş bizim bölgemizde yaşayan bir abi. Uzun zamandır bu bölgede. Sevdiğimiz zararsız bir abiydi. Bu sabah karşı pasajın içinde cansız bedenlerine ulaşılmış. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Sema Demir - Onur Dursun