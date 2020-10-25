İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıthane'de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği

Kağıthane'de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği
Kağıthane'de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği

Kağıthane’de bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinde yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Kağıthane Barbaros Caddesi üzerindeki 4 katlı bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinin 3. katı birden alevler içinde yanmaya başladı. Sahne dekoratif ürünlerinin imal edildiği iş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında iş yerinin duvarlarından kopan parçalar ise kenarda park halindeki otomobillerin üzerine düşerek, otomobilleri kullanılamaz hale getirdi.

Ensar Kıranlıoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.