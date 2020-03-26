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Kâğıthane'de alev alev yanan otomobil kül oldu

Kâğıthane'de alev alev yanan otomobil kül oldu
Kâğıthane'de alev alev yanan otomobil kül oldu

Kâğıthane’de bulunan hurdalık alanda çıkan yangın sonucu bir araç yanarak kül oldu.

Otomobilin alev alev yanması ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın saat 22.30'da Kâğıthane İlçesi Çağlayan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan hurdalık alanda meydana geldi. İddiaya göre hurdalık alanda bulunan araç bilinmeyen sebepten dolayı yanmaya başladı.
Araçtan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa süre içinde müdahale etti. Yanan araçta zarar meydana geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

Davut Has

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