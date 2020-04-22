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Kağıthane'de alışveriş telaşı drone ile havadan görüntülendi

Kağıthane'de alışveriş telaşı drone ile havadan görüntülendi
Kağıthane'de alışveriş telaşı drone ile havadan görüntülendi

Kağıthane'de vatandaşın alışveriş telaşı drone ile havadan görüntülendi.

Kağıthane'de alışveriş telaşı drone ile havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Korona virüs sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Çağlayan Vatan Caddesi'nde çok sayıda vatandaş market önlerinde yoğunluk oluşturdu. Cadde üzerinde ise araç trafiği oluştuğu görüldü. Caddede yaşanan alışveriş hareketliliği drone ile havadan da görüntülendi.

Alışverişe çıkan bir vatandaş, "Ramazan için kahvaltılık aldık, şimdi de bakliyat alacağız. Eksiklerimizi giderip evimize gideceğiz. Bugün çok kalabalık. Ramazan olmasa çıkmazdım ama mecburiyetten çıkıyoruz" dedi.
Bir esnaf ise "Bugün çok kalabalık. Sanki bayram alışverişi. Korkuya insanlar ama mecbur ihtiyaçları giderme zorunda insanlar. Bu doğru değil tabii. İnsanların bir şekilde eve çekilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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