Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu

Kağıthane'de dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, evlilik hazırlığında olduğu Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile buluşmuştu. Aralarında çıkan tartışma sonucu silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a otomobil içerisinde 3 el ateş etmişti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden talihsiz kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

“İçimiz yanıyor”

Adli Tıp Kurumu önünde açıklamada bulunan öldürülen kadının yakınlarından Gülağa Sarı, tarifsiz bir acı yaşadıklarını belirterek, “Şu an konuşacak durumda değiliz. Canımızı yaktı, bir de devlet görevlisi her şeyden önce. Saat 20.00'de evden çıkıyor, Kağıthane'de bir parkta görüşmeye gidiyor. Parkta konuşuyorlar, aralarında ne geçti bilmiyoruz. Silahını çekip kıza kurşun sıkıyor. Hastaneden aradılar annesini, şeker hastası olduğu için öyle bir durum olduğunu sandık. Gittiğimizde vakanın farklı olduğunu öğrendik. Benim tek dileğim var, o 5 yaşında bir çocuğu öksüz bıraktı, dilerim Allah'tan onun bütün ailesi öksüz kalsın. Çekilecek bir dert değil. Kadın cinayetlerine dur denmesi gerekiyor. Bunu yapanların hak ettiği cezaları alması gerekiyor” dedi.

Nurgül Altıntaş, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Armağan Yılmaz

