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Kağıthane'de bıçaklanan otobüs şoförünü ölümden ruhsat kurtardı

Kağıthane'de bıçaklanan otobüs şoförünü ölümden ruhsat kurtardı
Kağıthane'de bıçaklanan otobüs şoförünü ölümden ruhsat kurtardı

Kağıthane'de İETT otobüsü şoförü, usulsüz kart kullandığı için uyardığı şahıs tarafından bıçaklandı. Otobüs şoförü bıçağın cebinde taşıdığı ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de bıçaklanan otobüs şoförünü ölümden ruhsat kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane Şirintepe'de dün yaşandı. 27 T sefer numaralı Şirintepe - Şişli seferini yapan otobüs şoförü Özer Güleryüz, bir yolcunun başkasına ait istanbulkartı kullandığını fark etti. Yolcuyu uyaran şoför, kendi kartını kullanması gerektiğini söyledi. Ancak elindeki kartlardan birini basan yolcu, şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Son durağa yaklaştıkça araçtaki yolcular birer birer indi.

Son durakta inmek için hareketlenen şahıs ise, şoförün yanına gelerek tartışmaya başladı. Elindeki bıçakla şoförü saldıran zanlı, araç içi kameralarına da yansıdı. Şoförü ani bir hareketle bıçaklayan şahıs, daha sonra açık olan kapıdan kaçarak uzaklaştı. Şoför Güleryüz, bıçak darbesinin cebinde taşıdığı ruhsata denk gelmesiyle ölümden döndü.

Karakola giden şoför, saldırgandan şikayetçi oldu.

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