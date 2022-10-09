Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu

Yangın, Kağıthane Yeşilce Mahallesi Taşçı Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında 6 katlı binanın en alt katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının çamaşır makinesinin takılı olduğu prizden çıktığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Evde yaşayan 2 kardeşin yangın esnasında evde olmadığı bilgisine ulaşıldı. Yangının çıktığını öğrenen kız kardeş ise olay yerine geldiği esnada göz yaşlarını tutamadı.

Yunus Emre Ayaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.