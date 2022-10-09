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Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu
Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kağıthane'de 6 katlı binanın en alt katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Evdeki çamaşır makinesinin takılı olduğu prizden çıktığı öğrenilen yangın, kontrol altına alınırken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, Kağıthane Yeşilce Mahallesi Taşçı Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında 6 katlı binanın en alt katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının çamaşır makinesinin takılı olduğu prizden çıktığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Evde yaşayan 2 kardeşin yangın esnasında evde olmadığı bilgisine ulaşıldı. Yangının çıktığını öğrenen kız kardeş ise olay yerine geldiği esnada göz yaşlarını tutamadı.

Yunus Emre Ayaz
 

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