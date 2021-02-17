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Kağıthane'de buzlanan yolda kayan araç çarptığı duvarı yıktı

Kağıthane'de buzlanan yolda kayan araç çarptığı duvarı yıktı
Kağıthane'de buzlanan yolda kayan araç çarptığı duvarı yıktı

Kağıthane’de yoğun yağış sonrası buzlanan yolda sokak arasında kayan hafif ticari araç binanın önündeki duvara çarparak yıkılmasına neden oldu. Savrulan araç park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane’de buzlanan yolda kayan araç çarptığı duvarı yıktı - Tıkla İzle

Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Kafiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanan yolda seyir halindeki hafif ticari araç frene basınca kaymaya başladı.

Kayan araç binanın önündeki duvara çarparak yıktı. Araç daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Olayın şokunu atlatan sürücü ardından olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Araba yokuştan kaydı, duvara çarptı. Sonra bir arabaya çarptı ve kaçtı” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız
 

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