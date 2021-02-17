Kağıthane'de buzlanan yolda kayan araç çarptığı duvarı yıktı

Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Kafiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanan yolda seyir halindeki hafif ticari araç frene basınca kaymaya başladı.

Kayan araç binanın önündeki duvara çarparak yıktı. Araç daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Olayın şokunu atlatan sürücü ardından olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Araba yokuştan kaydı, duvara çarptı. Sonra bir arabaya çarptı ve kaçtı” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

