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Kağıthane'de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kağıthane'de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Kağıthane'de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kağıthane’de yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü.

Kağıthane’de çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Tıkla İzle

 Çökme sonrası herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cesur Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yanında inşaat alanı olan tek katlı metruk ev, yoğun yağış nedeniyle inşaat alanına doğru çöktü. Çökme sonrası can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken binanın daha önceden yıkım kararı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemi alırken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Muhammet Emin Arslan -Yunus Emre Şeker
 

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