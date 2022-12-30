Kağıthane'de dehşet anları kamerada: Husumetlisinin işyerini silahla böyle bastı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde 19 Aralık'ta 2 kafenin kurşunlanması, aynı gün M.E.K isimli şahsın öldürülmesi, 25 Aralık'ta R.A isimli şahsın öldürülmesi ve O.K. isimli şahsın ise silahla yaralanması olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayet eylemlerini gerçekleştiren 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda birbirlerinin işyerini saldırdıkları belirlenen 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlulu tüfek, 10 adet ruhsatsız tabanca, Farklı ebatlarda 163 adet fişek, Yaklaşık 1 kilo eroin maddesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Kağıthane'de kafeye yapılan silahlı saldırı kamerada

Kağıthane'de bir kafeye düzenlenen silahlı saldırı da kameraya yansıdı. Bir işyeri sahibi husumetlisinin kafesini bastı. Kafasında kaskla işyerine gelen saldırgan silahıyla havaya ateş açtı. O sırada dükkanda bulunanlar ise büyük panik yaşadı. Havaya bir kaç kez ateş açan saldırgan ardından olay yerinden ayrıldı. Görüntülerde kafasında kask bulunan bir kişinin içeriye girdiği ve hemen ardından artarda havaya ateş açarak oradan ayrıldığı görülüyor.

Doğan Can Cesur

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