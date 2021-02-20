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Kağıthane'de dev narkotik operasyonu: 67 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Kağıthane'de dev narkotik operasyonu: 67 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
Kağıthane'de dev narkotik operasyonu: 67 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda toplamda 67 kilo 337 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ağabey ve kardeşi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kağıthane’de dev narkotik operasyonu: 67 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi - Tıkla İzle

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün saat 19.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Operasyonda B.Ö. (47) ve kardeşi A.Ö. (34) yakalanırken, evde yapılan aramalarda 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marijuana, 395 gram ot esrar, 555 gram fubuminika olarak tabir edilen bonzai hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kardeş emniyete götürüldü.
Polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Doğan Can Cesur
 

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