Kağıthane'de dört katlı bina böyle çöktü

Olay, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, toprak kaymasının yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek, çevrede bulunan 3 binaları da tedbir amaçlı boşalttı. 3 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, yanında toprak kayması yaşanan bir bina büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansırken çevredeki bazı binalarda da çökme riski olduğu öğrenildi.

Emrah Kuş - Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz