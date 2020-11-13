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Kağıthane'de esnafın bezdiren “iş yeri faresi” kamerada

Kağıthane'de esnafın bezdiren “iş yeri faresi” kamerada
Kağıthane'de esnafın bezdiren “iş yeri faresi” kamerada

Kağıthane’de gece saatlerinde iş yerlerine pencerelerinden girerek sigara ve dizüstü bilgisayar çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın pencereden iş yerine girdiği ve hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane’de esnafın bezdiren “iş yeri faresi” kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede iş yerlerinden sigara ve dizüstü hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayların gerçekleştiği iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bereli bir şahsın iş yerlerine pencereden girdiğinin görülmesi üzerine polis, görüntülerden şahsın eşkalini belirledi.

Kağıthane polisi hırsızlığa göz açtırmıyor

Hırsızı yakalamaya yönelik çalışma yapan Kağıthane polisi, toplamda 9 bin lira değerinde sigara ve dizüstü hırsızlığı yapan Ahmet K.'yı Harmantepe Mahallesi'nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 3 parça satışa hazır eroin ve toz kubar buldu. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastanede sağlık raporu alınan Ahmet K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

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