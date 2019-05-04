Kağıthane'de faciadan dönüldü !

Kağıthane, Gürsel Mahallesi, Çağlar Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.00 sıralarında sokak üzerinde seyir halinde olan doğalgaz borusu yüklü tırın halatları koparak yola saçılmaya başladı. Yola saçılan doğalgaz boruları tırın arkasından gelen otomobillere ok gibi saplanırken çevrede büyük panik yaşandı. Paniği atlatan sürücüler araçlarından inerek durumu yaralı olma ihtimaline karşı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Meydana gelen akıl almaz olayda yaralanan olmazken yola saçılan doğalgaz boruları sokak üzerinde bulunan 5 araca zarar verdi.

‘' Yayalar büyük tehlike atlattı''

Çevrede büyük panik yaşandığını aktaran Kevser Demir,'' Yukarı doğru çıkıyorduk. Tır önüne çıkan kasiste takıldı ve ardından üzerindeki borular yola saçılmaya başladı. Önümdeki minibüs boruların direk bana gelmesini engelledi. Geri geri kaçmaya çalıştım ancak borular aracımın altına girdi. Büyük panik yaşadık, çevrede yayalar vardı. Onlar büyük tehlike attı. Büyük bir ihmal var'' diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Halatlar sağlam bağlanmamış''

Doğalgaz borularını bağlayan halatların sağlam bağlanmadığını iddia eden Adem Mertcan,'' Halatları fazla sağlam bağlamamışlar. Dur kalk yaparak ilerliyordu. Bir anda borular yola savrulmaya başladı. Bir tanesi aracıma ok gibi saplandı. Büyük bir panik yaşadık, baya korktuk. Çok şükür yaralanan olmadı. Firma ve sürücüden şikayetçi olacağım'' diye konuştu.

Yola saçılan doğalgaz boruları nedeniyle trafiğe kapatılan sokak çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Oğuzcan Yazar



