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Kağıthane'de feci olay!

Kağıthane'de feci olay!
Kağıthane'de feci olay!

Kağıthane’de inşaat sahasındaki gölete girerek boğulma tehlikesi geçiren ve dalgıçlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kağıthane’de feci olay! - Tıkla İzle

Kağıthane Seyrantepe'de 10 yaşındaki Mithat Evlice ve yanındaki bir arkadaşıyla birlikte ailesinden habersiz bir şekilde inşaat alanındaki gölete yüzmek için girmiş ve çıkamayarak boğulma tehlikesi geçirmişti. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde inşaat sahasındaki göletten çıkarılan Mithat Evlice, Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş

 

 



 

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