Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı

Yangın, saat 20.45 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Yankı Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya kısa sürede müdahale etti. Yangın sokakta kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi - Doğan Can Cesur

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