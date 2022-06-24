Kağıthane'de hırdavat dükkanında korkutan yangın: 12 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Doktor Cemil Bengü Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 7 katlı binanın giriş ve 1'inci katında hırdavat dükkanı olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, yangından yükselen dumanlar tüm caddeyi kapladı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangında dükkan içinde ve binada mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürdü. Yangında hırdavat dükkanı kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan