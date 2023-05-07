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Kağıthane'de hurdalıkta yangın

Kağıthane'de hurdalıkta yangın
Kağıthane'de hurdalıkta yangın

Kağıthane'deki hurdalıkta akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin çabası sonucu söndürüldü.

Kağıthane'de hurdalıkta yangın - Tıkla İzle

Yangın, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Halit Bin Velid Caddesi üzerinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi. İş makinelerinin de yardımıyla yapılan söndürme çalışma sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik bir sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay yerine gelen polisler yangının çıkış sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olayı gören Şener Menekşe şunları söyledi: "Duman, kütürtü, ateş. Burada sürekli rahatsız oluyoruz. Astım hastamız var evde dumandan duramıyoruz. Kabloymuş, kimyasalmış bakır çıkarmak için ne bulsalar yakıyorlar. Şimdi de ateşten yangın çıkartıyorlar. Geri dönüşüm yapıp, toz yapıp mahalleyi dumana boğuyorlar. Orman vasfını yitirdi diyerek her tarafı kesip kırıyorlar. Biz burada mahalle olarak çok mağduruz. Bu yangını da burada çalışanlar çıkartıyor. Her gece ateş yakıyorlar. Yaktıkları ateşten de yangın çıkıyor. Sürekli kablo yakıyorlar."

Ahmet Uzun

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