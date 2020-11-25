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Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

Kağıthane’de kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün katılımıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kapsamında ilçe meydanında kadına şiddete karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kağıthane’de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı - Tıkla İzle

Kağıthane'de İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddeti önlemek amacıyla yapılan Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara'nın da katıldığı tanıtımda vatandaşlara kadına şiddet karşı bastırılan bilgilendirme broşürünü dağıtıldı. Polis, zabıta ve bakanlık ekipleri dün öğlen saatlerinde bu yana ilçenin çeşitli noktalarında 160 kadın vatandaşa bilgilendirme broşürü dağıttı. Bilgilendirme ve dağıtım çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

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