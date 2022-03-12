Kağıthane'de karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi

Edinilen bilgilere göre, olay, Altınay Caddesi'nde yaşandı. Antalya'ya set malzemeleri taşımak için yüklenen kamyonetin freni boşaldı. Karla kaplı yokuşta kaymaya başlayan kamyonet, caddeye çıkarak devrildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kazayı anlatan Bilal Çipal, "Set için malzeme yükleniyordu. Yokuş aşağı fren tutmadı kaydı. Arabayı yatırdı. Yaralı falan yok" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası olay yerine vinç çağrıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.



Murat Horoz

