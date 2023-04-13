Kağıthane'de kavak ağacı kamyonetin üstüne devrildi

Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşillik alanda bulunan bir kavak ağacı, kuruması nedeniyle devrilerek park halinde bulunan kamyonetin üstüne devrildi. O esnada araçta bulunan bir kadın ve 2 çocuğu yara almadan kurtuldu.

Kamyonetteki kadın yara almadan kurtuldu

Maddi hasarın oluştuğu kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve belediye ekipleri düşen ağacı keserek aracın üzerinden kaldırırken, polis ekipleri ise çalışma yaparak yolu trafiğe açtı. Ağaç aracın üzerinden kaldırdıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

“Araçta bir çocuk bir de bayan vardı”

Olayla ilgili konuşan Fatih Pata, “Burada çalışırken ben yüksek bir ses duydum. Büyük bir ağacın kamyonun üzerine yıkılmış ve yıkılmakta olduğunu gördüm. Araçta 3, 4 yaşlarında bir çocuk bir de bayan vardı. Onlara yardım ederek araçtan çıkardık. Gerçekten büyük bir panik oluştu kimsede sağlık olarak bir zararı yok sadece zarar var” ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur - Emin Mert Bahçekapılı



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