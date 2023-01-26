Kağıthane'de korkutan yangın: Hatalı parktan itfaiye gecikince alevler diğer binalara sıçradı

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde boş bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının olduğu sokağa giriş yapmak istedi ancak yanlış park nedeniyle dakikalarca giremedi. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada alev alevler yandaki iki binaya da sıçradı.

Hatalı park nedeniyle yangına geç müdahale

Dakikalar sonra olay yerine ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına dört bir yandan müdahale etmeye başladı. Alev alev yanan gecekondunun çatısındaki yangın söndürülürken, yan binalardaki yangın da dakikalar süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangınla ilgili mahalleli de büyük panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar çalışmaları tedirginlikle izlerken, polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Gecekondunun alev alev yandığı anlar da kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun



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