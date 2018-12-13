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Kağıthane'de mutfakta çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı

Kağıthane'de mutfakta çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı
Kağıthane'de mutfakta çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı

Kağıthane 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Olay Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamaltı Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta yangın çıktı. Çıkan dumanları gören ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen bir adamı da sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra duman tahliyesi yaparken, yangın nedeniyle binada oturan vatandaşlar panik yaşadı. Korkuya kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 

Dumandan etkilenerek yaralanan kişiyi sağlık ekipleri hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

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