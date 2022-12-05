Kağıthane'de ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, cinayet, 12 Kasım tarihinde saat 23.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelmiş, 34 DFJ 149 plakalı araçla seyir halinde olan Bayram Diril, kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişi kurşun yağdırmıştı.

Kurşunların hedefi olan Bayram Diril yaralı olarak kaçmaya çalışmış, otomobille karşı şeride geçerek refüjde durabilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Diril, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kanlı saldırıda yaşamını yitiren Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bazı yarışmalarda ödül aldığı ve motosiklet yarışçısı olduğu öne sürülürken, 12 Kasım'daki olayın ardından çok yönlü çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak cinayetin faillerini araştırdı. Kamera kayıtlarından 8 şüpheli şahsın silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için 30 Kasım'da İstanbul, Amasya, Bursa ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde saldırıya bizzat katılan S.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler de dâhil 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 68 mermi ele geçirildi.

Sadık Kahraman

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