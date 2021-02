Kağıthane'de panik anları!

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Kılçali Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Mouhammed Yaser, evinden çıkarak aracına bindi. Aracı çalıştıran Yaser, ilerlemeye başladı ancak otomobil bir anda alev aldı. Bir anda ne yapacağını şaşıran sürücü, kendisini aracın dışına attı. Yanarak ilerleyen otomobil, bir evin önündeki doğalgaz kutusuna çarptı. Yangın doğalgaz kutusuna ve binadaki elektrik kablolarına da sıçrayınca mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Ancak doğalgaz kutusu ve elektrik kablolarındaki yanma devam etti. Bölgeye elektrik ve doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Elektrik kablolarında yaşanan yanma, kameralara da yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“El frenini çektikten sonra can havliyle kendini araçtan attı”

Araç tutuştuktan sonra sürücünün can havliyle kendini araçtan attığını söyleyen bir vatandaş, “ Cadde üzerinden geliyor. Arabanın tutuştuğunu gördük. Sürücü olay yerine kadar gelip el frenini çekti. El frenini çektikten sonra can havliyle kendini araçtan attı. Araç tutuşmaya başlıyor. Daha sonra doğalgaza sıçrıyor. Doğalgaza sıçradıktan sonra kendisi kaçıyor ve alevler elektrik kablolarına sıçrıyor. Olay bu şekilde gerçekleşti “ diye konuştu.

Alper Suat Tutaşı