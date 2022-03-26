Kağıthane'de polisten kaçan torbacı motosikletli kuryenin tekmesiyle yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelinde dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda Yahya Kemal Mahallesi Engin Sokak üzerinde Talatpaşa Caddesi'nden sokağa girdiği görülen bir motosikletli polisin dikkatini çekti. Sokak içerisinde polis ekiplerini gören motosikletli, ani bir manevra yaparak hızlandıkça Kağıthane polisi tarafından önü kesilerek durduruldu.

Dakikalarca kovalamaca yaşandı

Şahıs o esnada bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleriyle şahıs kovalamaca başladı. Dakikalarca yaya olarak devam eden kovalamaca esnasında yeşillik bir alana cep telefonunu atarak kaçmaya devam etti. Kaçtığı esnada da üzerinde bulunan birçok şeyi yere attı.

Kahraman kuryeden torbacıya yakalatan tekme

Kovalamaca devam ederken yol kenarındaki motosikletli bir kurye, polislerin bir şahsı kovaladığını görünce tekme atarak onu yere düşürdü. Torbacıyı yakalayan polis ekipleri, üzerinde yaptığı aramalarda, kemerin altında jelatine sarılı vaziyette saklanmış satışa hazır 11 adet 27 gram marihuana ele geçirdi. Şahsın kaçarken yere attığı telefonların sürekli çalması ise dikkat çekerken, polis ekipleri ise uyuşturucu ticaretini çözmek için şahsın telefonunu incelemeye aldı. Yaşanan o nefes kesen kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Evinde de 3.5 kilogram sinirli mantar ele geçirildi

Öte yandan yakalanan torbacının Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'ndeki evine baskın yapan Kağıthane polisi, 3.5 kilogram sihirli mantar diye tabir edilen uyuşturucu madde, çok miktarda mineralli toprak, uyuşturucu madde imalatında kullanılan madde, enjektörlere basılmış sıvı maddeler, hassas teraziler ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Bilal Ç., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuryenin şahsa tekme atarak yakalattığı anlar

Kağıthane'de polisle torbacı arasında yaşanan kovalamaca sırasında yol kenarındaki motosikletli kuryenin tekme atarak yakalattığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahsın kaçtığı sırada kuryenin tekme atıp yere düşürdüğü, polislerin de gelerek şahsı yakaladığı görülüyor.

Torbacının üstünden uyuşturucu fışkırdı

Öte yandan, Kağıthane polisinin yaptığı uygulamalarda ihbar üzerine sokak üzerinde durdurulup araması yapılan Serhat K.'nın üzerinden 48 adet ekstazi, 11 parça metamfetamin, hassas terazi, bir miktar kokain ve yaklaşık 9 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

