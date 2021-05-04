Kâğıthane'de silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Olay, iftardan sonra Kâğıthane Sanayi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Bahçem Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olayda Altan A. ve Şükrü M. ağır yaralanırken, Enes A. ise hafif yaralandı. Durumları ağır olan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

