İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada

Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada
Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada

Kağıthane’de iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri sopayla saldırırken, diğeri ise silahla karşılık verdi. Vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlanırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan silahlı saldırgan serbest kaldı.

Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza Ç. silah çekerken, kavgaya karışan diğer kişi sopayla karşılık verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hamza Ç.'nin elinde silahla, husumetli olduğu kişiyle tartıştığı ve vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor. Tartışma sırasında Hamza Ç.'nin silahını bir el ateşlediği de duyuluyor.

Kağıthane Asayiş polisi yakaladı

Öte yandan, vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, silah çeken Hamza Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Ç. emniyetteki ifadesinin ardından “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten” işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, silaha ise el konuldu.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER
Park kavgasında sokak adeta boks ringine döndü Park kavgasında sokak adeta boks ringine döndü
İLGİLİ HABER
Taksimde dilencilerin para kavgası kamerada Taksim’de dilencilerin para kavgası kamerada
İLGİLİ HABER
Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.