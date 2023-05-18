Kağıthane'de soğuk kanlı motosiklet hırsızları kamerada

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokak'ta yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan motosikletin yanına, farklı bir motosikletle iki kişi yaklaştı. Şahıslardan biri motosiklet üzerinde beklerken, diğeri ise çevreyi kontrol etti. Daha da sonra park halindeki motosiklete yaklaştı. Park halindeki motosikletin saniyeler içerisinde direksiyon kilidini kıran hırsız, motosikletin üzerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Soğuk kanlı davranışları ile dikkat çeken hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli - Talha Yiğit

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