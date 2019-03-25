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Kağıthane'de spor salonunda yangın paniği

Kağıthane'de spor salonunda yangın paniği
Kağıthane'de spor salonunda yangın paniği

Kağıthane’de bir spor salonunda tadilat sırasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Sporcular can havliyle kendini dışarı atarken 1 kişi dumandan etkilendi.

Kağıthane'de spor salonunda yangın paniği - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane, Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan fitness salonunda saat 16.15 sıralarında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle salon içerisinde spor yapan vatandaşlar büyük panik yaşarken durum itfaiyeye haber verildi. Çalışanları ise salon içerisinde bulunan vatandaşları tahliye ederek itfaiyeyi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alırken spor salonu kullanılamaz hale geldi.

Fitness salonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen fitness salonunda çıkan yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı.  

Oğuzcan Yazar

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