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Kağıthane'de tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı

Kağıthane'de tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı
Kağıthane'de tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı

Kağıthane’de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsa mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda şahsı polis güçlükle araca bindirdi.

Kağıthane’de tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir pastanede çalışan şahıs, hemen yan taraftaki bina arasında 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Küçük kızın durumu annesine anlatması üzerine olayı duyan mahalleli, şahsı tekme ve yumruklarla darp etti. Ortalığın karıştığı olayda, linç girişimine uğrayan şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle araca bindirildi. Gözaltına alınan G.K., emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur

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