Kağıthane'de taksinin yayaya çarptığı feci kaza anları kamerada

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Eren (42), Hasan Ö.'nün (70) kullandığı 34 TFA 39 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu yola savrulmuştu.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Eren'e çarptıktan sonra kontrolden çıkan taksi ise park halindeki önce araçlara çarpmış ardından refüje vurarak durabilmişti. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbrahim Eren'i gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam, kaldırıldığı Kağıthane'deki özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Havalanarak park halindeki araca çarptı

Öte yandan, yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli şekilde ilerleyen taksinin vurduğu adam havalanarak park halindeki bir araca sert şekilde çarpıyor. Adam yere düşerek hareketsiz bir şekilde duruyor. Taksi ise birkaç araca çarparak durabiliyor.

Taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Olayla ilgili taksi sürücü Hasan Ö. ise yakalanarak emniyete götürüldü. Sadabad Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici Hasan Ö., “taksirle öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı”

Olayla ilgili konuşan esnaf Harun Atakul, “Ben geldiğimde polisler falan vardı burada. Taksicinin çarptığı adamı ambulans ile götürmüşler. Burada duran 5 araç ardı ardına çarpmayla birbirine girmiş. Taksi de refüje savrulmuş ama aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı. Ben geldiğimde yaralıyı ambulans götürdüğü için ben göremedim onu” dedi.

“Önce yayaya sonra park halindeki araçlara çarpmış”

Kaza sonrasında olay yerine gelen Mustafa Topal ise “Ben sabah geldiğimde burada ambulans ve polisler vardı. Yerde bir adam yatıyordu. Duyduğuma göre adam önce bir yayaya çarpmış daha sonra da kontrolünü kaybedip park halindeki arabalara çarpmış. Kazadan sonra da taksici arabasını bırakıp kaçmış. Duyduğuma göre yaralı adam vefat etmiş galiba” şeklinde konuştu.

Doğan Can Cesur

