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Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Kağıthane'de cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ile yolun karşına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası can kaybı yada yaralanma yaşanmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, saat 23:30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 THR 21 plakalı ticari taksi cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan 34 CTA 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ticari taksi ve otomobilde maddi hasar oluşurken olayda herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Doğan Can Cesur
 

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