Kağıthane'de toplu arı paniği kamerada: Vatandaşlar pencereleri açamadı

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşayan vatandaşlar toplu arı istilası ile karşı karşıya kaldı. Öğle saatlerinde çok sayıda arı toplu şekilde sokağı basınca vatandaşlar panik yaşadı. Arılar nedeniyle vatandaşlar bir süre pencerelerini açamadı. Sokağı adeta istila eden arılar bir süre binaların duvarına kondu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur

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