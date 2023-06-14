İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kağıthane'de yol verme kavgası polis müdahalesiyle son buldu

Kağıthane'de yol verme kavgası polis müdahalesiyle son buldu
Kağıthane'de yol verme kavgası polis müdahalesiyle son buldu

Kağıthane’de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yol kenarında birbirlerine saldıran sürücülerin kavgası, polis müdahalesiyle son buldu. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de yol verme kavgası polis müdahalesiyle son buldu - Tıkla İzle

Olay, önceki gün Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle kavga etti. Polis ekipleri kendilerine gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yol kenarında birbirleriyle kavga eden sürücüler, polisin müdahalesi sonucunda ayrıldı. Sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü hastaneye sevk edildi. Yaşanan kavga anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdullah Uğur
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.