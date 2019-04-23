Kağıthane'deki evinden köpeğiyle 10 dakika önce çıkan genç kız o anları anlattı

Tahliye edilen evinden yıkılmadan 10 dakika önce "Arya" isimli köpeğini gezdirmek için çıkan Simge Tüney, “Evim gidiyor yani, canım gider gibi doğup büyüdüğüm ev gitti” derken, evden son anda çıkan Halil Süt, “Gece olsaydı en az 20 kişi hatta daha fazla kişi hayatını kaybedebilirdi” ifadelerini kullandı. Öte yandan dün evi yıkılan olay yerine gelen bazı kadınlar sinir krizi geçirdi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta dün bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kaldı. Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise, kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Son zemin kata gelindiğinde 10 saat süren yıkıma ara verilmişti. Binadan geriye kalan molozlar kamyonlarla taşınırken, yetkililer tarafından ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

“Canım gider gibi doğup büyüdüğüm ev gitti”

Öte yandan dün yaşanan olay öncesinde evinden binanın çökmesine dakikalar kala çıkan ve diğer evlerden tahliye edilen vatandaşlar o anları anlatı. Arya isimli köpeğiyle çökmeden 10 dakika önce evinden çıkan Simge Tüney, “10 dakika önce evden çıkmıştık. Biz zaten dışarıda olayı öğrendik. Evim gidiyor yani, canım gider gibi doğup büyüdüğüm ev gitti. Şu herkesi tahliye ettiler, hasar tespiti yapıyorlar. Eşyalarımız, kıyafetlerimiz, dizüstü bilgisayarlarımız her şey orada. Yanıma hiçbir şey alamadık. Sokağımıza bile giremedik. Köpek de benim, o da benimle kaldı. Köpeğimi gezdirmek için dışarıya çıkmıştım. Şu anda evde 2 tane muhabbet kuşu var” dedi.

“Gece olsaydı en az 20 kişi hatta daha fazla kişi hayatını kaybedebilirdi”

Olay esnasında ağabeyi ve annesi evde olan Halil Süt, “Olay yaşandığı esnada ağabeyim evdeydi, haberi alınca hemen geldik ama zaten bina gitmişti. Kötü bir durum Allah kimseye göstermesin, sonuçta eviniz yıkılıyor, kolay değil. Daha öncesinden kaç kez şikayet ettik ancak kimse ilgilenmedi. Olan zaten olacaktı, bir şey yapılması için birilerinin canı mı yanması lazım. Haberimiz olmasaydı, aniden veya gece olsaydı en az 20 kişi hatta daha fazla kişi hayatını kaybedebilirdi. O kadar şikayet ettik ancak kimse bizi dinlemedi. Annem bina yıkıldığı esnada evdeydi, ağabeyim sayesinden evden çıktı. Ağabeyim iş yerinden çıkıp öğle yemeğini yemeye geldi. O esnada bir sarsıntı oldu. O anda anladık ki kapıda geçilecek yer bile yoktu, komple boşluktu. Olan mal varlığına oldu çok şükür canımıza bir şey olmadı. Evde değerli eşyalarımız, altınlarımız, bir miktar paramız vardı. Eşyalarımızın da hepsi yeniydi” diye konuştu.

Eve yıkılan vatandaşlar sinir krizi geçirdi

Öte yandan hasar tespit ve enkaz çalışmalarının devam ettiği olay yerine bugün gelen evi yıkılan bazı kadınlar, sinir krizi geçirdi. Çevredeki araçlara vuran kadınları yine vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olaylar nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ve zabıt ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Binaların yıkılması nedeniyle oluşan moloz yığınları ise çevreye bölgeye yönlendirilen hafriyat kamyonlarıyla taşınıyor.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

