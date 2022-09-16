Kağıthanesi Deresi'ni kirleten İBB aracı görüntülendi

İBB'ye ait bir yol yapım aracının Hasbahçe Parkı'ndaki Kağıthane Deresi'ne siyah renkte atık su boşalttığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Parkta yürüyüş yaptığı esnada görüntüleri kaydeden vatandaş duruma tepki göstermişti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de görüntüleri, “CHP'li İBB, çocuklarımızın geleceğini, en önemlisi sağlığını tehdit ediyor, atık ve zararlı suları dereye akıtıyor. Haliç'i kirletmeyin” açıklamasıyla paylaşmıştı. Bu görüntüler Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan İBB Meclisi eylül ayı toplantısının 4. oturumunda da Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından gündeme taşınmıştı.

İBB'nin aracı bu sabah da dereye atık su boşalttı

İBB'nin yol bakım aracı, tepkilere rağmen bu sabah yine aynı bölgeye gelerek, Hasbahçe Parkı'ndaki Kağıthane Deresi'ne siyah atık su boşalttı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Haliç İstanbul'un can damarı”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “İstanbul'umuza, Kağıthane'mize geçmiş olsun diyoruz. Haliç İstanbul'un can damarı. Haliç'in temiz olması İstanbul'un temiz olması demektir. 94 yılı öncesinde insanlar buradan geçerken otobüslerin camlarını kapatır, evlerinde rahat nefes alamazlardı. Kötü kokudan geçilmezdi. Ama sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber de Haliç'i temizleme projesi başlatıldı ve Haliç'in dip çamurları Haliç'ten ve Kağıthane Deresi'nden alındı. Haliç'e deniz suyu verilmeye başlandı. İBB'nin İSKİ kurumunun Kağıthane Deresi'ne deşarj ettiği kirli suları ve atık suları deşarj ettiğini görmüş olduk. Bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Araştıracağız. Bu deşarj edilen suyla Kağıthane Deresi'nin kirlendiğini ve Haliç'in kirlenmesine sebep verdiğini görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok yerde Haliç i temizliyoruz diye afişler astığını görüyoruz. Ama Haliç temizlenmiyor aslında. Haliç kirleniyor. Haliç'in kirlendiğini de görüyoruz. Haliç'i kirlettiklerini de görüyoruz. Bırakın temizlemeyi kirletmesinler" dedi.

Bahçenin girişi beton blokla kapatıldı

Kağıthane Deresi'ne atık su boşaltan İBB'ye ait aracın bahçeye giriş yaptığı bölüm 2 beton blokla kapatıldı.

Onur Dursun