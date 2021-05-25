Kağıtsporlu Gülsen'den Avrupa ikinciliği

Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehri Belediye Kağıtspor'u ve milli takımı temsilen Gülsen Demirtürk büyük bir başarıya imza attı. Mavi beyazlı karateci, büyük kadınlar karate takımlar müsabakasında gümüş madalya kazanarak kürsüye çıktı. 47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonada büyük kadınlar karate milli takımı, Avrupa 2. si olarak büyük bir başarı elde etti. Karate Milli Takımı, 47 takımın yarıştığı Büyükler Avrupa Takımlar Karate Şampiyonası finalinde Almanya'ya kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Karate Milli takımı, turnuvayı altı altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile tamamlayarak üst üste dördüncü kez genel klasman birinciliğini elde etti. Karate Milli Takımı, Porec'te Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013 yılında Macaristan'da ve 2017'de Kocaeli'de yapılan şampiyonalarda dört altın madalya kazanan Türkiye, Porec'te altı altına ulaştı.

Cihan Atik

