Kağızman'da PKK'ya darbe

Kars İl Jandarma Komutanlığınca Kağızman İlçesi Çemçe Bölgesinde topçu ateş desteği ve hava hücum harekatı ile operasyon icra edildi. Operasyonda BTÖ mensuplarınca geçmiş dönemde kullanılmış ve terk edilmiş olan 4 gömü noktası ile 10 barınak/sığınak bulunurken barınakların içerisinde yapılan aramada 9 adet büyük/küçük tüp, 11 adet küçük pil, 45 santimetre uzunluğunda kablo, 1 adet motosiklet aküsü, 100 kilo un, 50 kilo şeker, BTÖ mensuplarına ait giyim malzemeleri ile mutfak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

Işık Çapanoğlu