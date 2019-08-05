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Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı

Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire’de meydana gelen patlamada 19 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kahire'de patlama: 19 ölü, 30 yaralı - Tıkla İzle

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ulusal Kanser Enstitüsü binasının önünde bir patlama meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, patlamada 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın yaşandığı olay yerine 25 ambulansın sevk edildiği aktarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada patlamanın, ters istikamette seyreden bir aracın 3 diğer araç ile çarpışması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, Ulusal Kanser Enstitüsü'nün Kahire'deki merkezinin önünde meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın saldırı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamad Alnajjar 

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