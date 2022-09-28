Kahraman bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar kamerada

Pazartesi günü saat 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin ve bekçilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kahraman bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABER Mersin’deki bombalı terörist saldırısı turist kamerasında

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.