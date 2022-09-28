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Kahraman bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar kamerada

Kahraman bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar kamerada
Kahraman bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar kamerada

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda bir bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışma sırasında vurulan teröristlerin üzerindeki bombayı patlatmasıyla olay yerindeki araç alevler içinde kaldı.

Kahraman bekçinin teröristlerle çatıştığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Pazartesi günü saat 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin ve bekçilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kahraman bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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