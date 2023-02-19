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Kahraman evlat engelli babasını bırakmadı

Kahraman evlat engelli babasını bırakmadı
Kahraman evlat engelli babasını bırakmadı

Gaziantep’te ikinci deprem sırasında sığındıkları iş yerinde tekerlekli sandalyesinde olan engelli babasını kurtarmaya çalışan genç, kameralara yansıdı. Kahraman evlat alkış topladı.

Kahraman evlat engelli babasını bırakmadı - Tıkla İzle

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İlk deprem sonrası evleri hasar gören bir aile iş yerlerine sığındı. Meydana gelen ikinci depremde Caner Batur isimli bir genç, herkesin kaçtığı sırada depreme aldırış etmeden tekerlekli sandalyede olan engelli babasını kurtarmak için koşturdu. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kahraman evlat büyük alkış aldı.

Murat Başal



 

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