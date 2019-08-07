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Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı

Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı
Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı

Tuzla’da damadının kamyonetine el koyduğunu iddia eden Zeki S. isimli şahıs yüksek gerilim hattına tırmanarak intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, yüksek gerilim hattına tırmanan kahraman itfaiyecinin bacağından yakalamasıyla şahıs kurtarıldı.

Kahraman itfaiyeci, intihara teşebbüs eden şahsı bacağından yakalayarak kurtardı - Tıkla İzle

Tuzla Orhanlı Nakliyeciler Sitesinde adının Zeki S. olduğu öğrenilen 4 çocuk babası şahıs, yüksek gerilim hattına tırmanarak intihara teşebbüs etti. Damadıyla ortak aldığı kamyonetine damadının el koyduğunu iddia ederek intihara teşebbüs eden şahsı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri şahsı vazgeçirmek için çaba sarf etseler de şahıs tırmandığı yerden inmedi. O sırada bir itfaiye eri, şahsın tırmandığı yere tırmandı. İtfaiye eri, şahsı bacağından yakalayıp tutarak intiharı önledi. Şahıs, ambulans ile kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.  

Halit Arslan

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