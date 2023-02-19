Kahraman itfaiyeciler ailelerine kavuştu, o anlar yürek ısıttı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bugün kente döndü. 14 gündür yol gözleyen aileler ve itfaiyeciler duygu dolu anlar yaşadı. Deprem bölgelerinde tam 82 kişiyi enkazdan canlı çıkaran ekip, son olarak 209. saatte 11 yaşında iki çocuğu kurtarmıştı. Ekipler, depremin sembolü olan 63 yaşındaki Hafsa Teyze ve itfaiye erinin elini sıkan 2 aylık bebek gibi birçok kurtarmaya da imza atmıştı. 13 günlük canhıraş çalışmalarını tamamlayan ekipler, çiçeklerle karşılandı. İtfaiye erlerinin çocuklarına ve ailelerine kavuştukları anlar yürekleri ısıttı. Kahramanların geliş anı dron ile havadan da görüntülendi.

"Bir insanı kurtarmak bir alemi kurtarmak gibidir, biz 82 alemi kurtarmış gibi sevinçliyiz"

Deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak depremin 1 saat sonrasında ekiplerimizi yola çıkardık. Depremin boyutunu Kahramanmaraş'a varan ilk ekibimizden anladık. İkinci ekibimiz Adıyaman'a, üçüncü ekibimiz Hatay Defne'ye gitti. Bizler de 3. ekibimizle birlikte Hatay Defne'ye hareket ettik. Enkaz altlarında anlatılması gereken çok hikayeler var. Ben, o enkazlar altında canlarını hiçe sayarak yıkılmış, cesaret edilmeyecek yerlere giren arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Allah onların emeklerinden razı olsun. Adıyaman'da 15, Kahramanmaraş'ta 22 canı kurtardık. Defne ve Antakya'da 45 cana el uzattık. Bir insanı kurtarmak bir alemi kurtarmak gibidir, biz 82 alemi kurtarmış gibi sevinçliyiz. Fakat elbette ki hüzünlüyüz" dedi.

"Onları en iyi biz anladığımız için tam takım oradaydık"

Kocaeli'nin 17 Ağustos 1999 depremini yaşadığına dikkat çeken itfaiye amirlerinden Ali Özdemir, "Onları en iyi biz anladığımız için, tam takım olarak oradaydık. Yaklaşık 108 kişi görev aldık bölgede. 82 cana umut olduk. 14 gün sonra da çok şükür memleketimize döndük. Duygulandık, hem ailelerimiz burada, hem bizi sevenler burada, Kocaeli halkı burada. Büyük bir aileyiz, Allah bizi daha başka kazalarla, belalarla sınamasın. Beni en çok etkileyen olay, 20 günlük bebeği çıkarmamız, 7 aylık bebeği çıkarmamızdı. Küçük bebekleri çıkardık, bizi en çok etkileyen olaylar bunlardı" diye konuştu.

Ardacan Uzun - Ömer Faruk Kıyak - Mustafa Taşören

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