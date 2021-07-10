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Kahraman kasiyer hırsızlık girişimini engelledi

Kahraman kasiyer hırsızlık girişimini engelledi
Kahraman kasiyer hırsızlık girişimini engelledi

Nevşehir’de bir markete girerek alışveriş süsü veren gaspçı, kasiyere silah tutarak kasayı soymaya kalktı. Genç kızın silaha karşı direnmesinin ardından gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı

Kahraman kasiyer hırsızlık girişimini engelledi - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde bulunun bir markete giden 22 yaşındaki İ.Y. önce alışveriş yaptı. Alışveriş yapmasının ardından kasada bekleyen İ.Y. bir süre sonra yanında bulundurduğu silahı kasiyer kıza doğrulttu. Markette alışveriş yapan bir kişinin ise olay anında oradan uzaklaşması kameralara yansırken kasiyer kız gaspçıya karşı direndi. Genç kızın gaspçıya direnmesi ve işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise kısa süre sonra markete gasp için giren 22 yaşındaki İ.Y. yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. gasp suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Coşkun Sağlamdin
 

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